Els pastissers barcelonins preveuen vendre 800.000 mones de Pasqua artesanes

BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu vendre 800.000 mones de Pasqua artesanes durant la Setmana Santa d'aquest any, ha explicat en un comunicat aquest divendres.

Ha afegit que no es preveu "un increment de preus significatiu" aquest any, ja que l'increment del preu del cacao en els mercats internacionals no ha afectat la xocolata que fan servir.

El president de l'entitat, Antoni Bellart, ha reivindicat "la qualitat del cacao i la xocolata" amb els quals s'elaboren les mones de pastisseria.

El Gremi ha assenyalat que els personatges més destacats d'aquest any són la futbolista Aitana Bonmatí, Barbie i Mia, un personatge que representa una nena científica.

D'altra banda, "els clàssics de Disney, els Pokémons o els unicorns continuaran" formant part de moltes micos.