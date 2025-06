Els pastissers barcelonins preveuen que el preu de les coques de Sant Joan es mantingui estable

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que els preus de les coques de Sant Joan d'aquest any es mantinguin estables a tot Catalunya i assegura que no pujaran per sobre de l'IPC "perquè el cost dels ingredients no ha patit increments i les vendes són molt bones", segons un comunicat de l'entitat aquest dimarts.

El president del gremi, Miquel Zaguirre, ha assegurat que les expectatives de venda són molt bones aquest any, en què la revetlla cau en dilluns: "Hi haurà ocasió per provar i repetir la coca".

En aquesta línia, el Gremi aconsella als consumidors escollir una coca artesanal per celebrar la nit de Sant Joan, on asseguren que les coques en formats tradicionals tornen "amb força" aquest any.