Els partits tanquen la campanya de les eleccions basques

BILBAO, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i líder del PSOE, Pedro Sánchez, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), la secretària general de Podem, Ione Belarra, i el líder de Vox, Santiago Abascal, han donat suport aquest divendres als seus candidats a lehendakari en el tancament de campanya de les eleccions del 21 d'abril. Per la seva banda, el president de Catalunya, Pere Aragonès, ha abrigallat el d'EH Bildu.

Cinc dels set partits amb representació parlamentària que concorren a aquests comicis han celebrat els últims actes de la contesa electoral a Bilbao (PNB, EH Bildu, PSE-EE, Sumar i Elkarrekin Podem), i dos a Vitòria-Gasteiz, PP i Vox. Així han transcorregut els últims mítings de la campanya electoral:

SÁNCHEZ DEMANA EL VOT PERQUÈ ANDUEZA SIGUI LEHENDAKARI

El líder del PSOE ha assegurat que seria un "orgull immens" veure Andueza com a lehendakari i Salvador Illa (PSC) president de la Generalitat, al capdavant dels respectius governs a Euskadi i a Catalunya. "La convivència, les polítiques progressistes i l'estabilitat no cauen del cel, surten de les urnes", ha assegurat.

Després de considerar que els socialistes bascos "han guanyat per golejada" en aquesta campanya, els ha agraït la feina i els ha dit que descansin dilluns, però que recordin que encara queden els comicis catalans i al Parlament Europeu.

Al seu parer, els militants del PSE-EE, "davant la resignació d'uns", han aportat "il·lusió i ganes", i les han transmès al seu candidat a la Lehendakaritza. "Davant l'agenda oculta d'uns altres, com bé deia Eneko, heu donat la cara, heu estat transparents. La gent coneix perfectament el que proposeu per a Euskadi i, davant els que sempre insulten, heu posat sobre la taula solucions als problemes dels bascos i les basques", ha subratllat.

Per la seva banda, Eneko Andueza ha fet una crida a omplir diumenge les urnes "amb el puny i la rosa" perquè a Euskadi guanyi "la pluralitat i les polítiques socials", i no els "projectes identitaris" que només "divideixen". A més, ha afirmat que "Euskadi necessita tornar a ser socialista" i ha demanat el vot dels "decebuts" amb el PNB, amb Podem i amb Sumar.

Després d'agrair que Sánchez acompanyi els candidats del PSE-EE en aquest "fermall d'or d'aquesta gran campanya electoral", l'aspirant a la Lehendakaritza s'ha mostrat convençut que aquest diumenge "sorprendran" amb "un magnífic resultat".

FEIJÓO DEMANA EL VOT ALS 'JELTZALES' "NO INDEPENDENTISTES" PP

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat el vot dels "molts" simpatitzants del PNB "que no són independentistes" i d'aquells socialistes "avergonyits" amb l'actual política del PSOE perquè el Partit Popular resulti "decisiu" en el futur polític d'Euskadi després de les eleccions al Parlament Basc d'aquest diumenge.

Feijóo, que ha acompanyat el candidat del PP a lehendakari, Javier de Andrés, en el tancament de campanya d'aquesta formació a Vitòria-Gasteiz, ha reiterat les seves crítiques al Partit Socialista pels seus acords amb EH Bildu.

D'aquesta manera, ha denunciat el "cinisme" del PSE-EE, i també del PNB, per "fer-se els ofesos" després que el candidat d'EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha evitat qualificar ETA d'organització terrorista en una recent entrevista radiofònica per assegurar que va ser un "grup armat".

PRADALES CRIDA A "REMAR TOTS A L'UNA" AMB EL PNB

El candidat del PNB a lehendakari, Imanol Pradales, ha cridat en el míting de tancament de campanya del seu partit, davant de centenars de militants reunits a l'Arenal bilbaí, a "remar tots a l'una" amb el PNB per "no anar per enrere" i ha avisat que "és el moment de la veritat", per donar el vot a la formació jeltzale.

Pradales ha començat la seva intervenció aclarint als seus seguidors, que li pregunten insistentment pel seu estat de salut, --després d'haver estat atacat dimarts passat amb esprai de pebre per un individu quan el candidat acabava de participar en un míting a Barakaldo--, que es troba "bé, fort" i aquest diumenge tant ell com Euskadi estaran "millor".

En el míting també han fet ús de la paraula el Lehendakari, Iñigo Urkullu; la presidenta del Parlament Basc i cap de llista per Guipúscoa, Bakartxo Tejeria; i el cap de llista per Àlaba, Joseba Díez Antxustegi, i ha tancat l'acte el president de l'EBB, Andoni Ortuzar.

OTXANDIANO DIU QUE "EL CANVI JA ÉS AQUÍ" El candidat a lehendakari d'EH Bildu, Pello Otxandiano, ha afirmat que el canvi que defensen "ja és aquí", i s'ha mostrat convençut que aquest diumenge en les eleccions basques aconseguiran "els millors resultats" de la seva història. "Aquest diumenge Àlaba, Bizkaia i Guipúscoa manifestaran aquest desig de canvi i jo no decebré aquestes expectatives, aquest desig de canvi", ha remarcat.

Otxandiano ha fet aquestes declaracions en el tancament de campanya electoral d'EH Bildu que ha tingut lloc a la plaça Nova de Bilbao, on també ha participat el coordinador general, Arnaldo Otegi, i la candidata per Bizkaia, Oihana Etxebarrieta, al costat del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i el ministre de finances del nord d'Irlanda, Conor Murphy.

En la seva intervenció, Otxandiano ha manifestat que EH Bidu va decidir afrontar aquests comicis sense "optar pel regateig curt, per la política convencional" per fer "escenificacions i tergiversar" les propostes de l'adversari.

URTASUN DEMANA QUE NO ES DISPERSI EL VOT DE L'ESQUERRA

El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha subratllat que "la clau d'un govern d'esquerra passa" perquè Sumar "estigui fort" al pròxim Parlament Basc i, en aquest sentit, ha demanat als ciutadans que "no es dispersi el vot de l'esquerra transformadora" i que no donin suport al PSE-EE perquè "entregui la clau del Govern al PNB".

En la mateixa línia, la candidata a lehendakari, Alba García, ha apel·lat a "no perdre ni un vot" en els comicis d'aquest diumenge per aconseguir un Sumar "fort", que permeti no tenir un govern de jeltzales i socialistes "emmanillat" pel PP.

La coalició integrada per Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU, Berdeak Equo i Més Euskadi-Euskadi Eraiki ha tancat la campanya de les eleccions basques amb un acte a la plaça de l'Encarnació del barri bilbaí d'Atxuri, on Alba García ha estat acompanyada del ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. També han intervingut en l'acte els caps de llista per Àlaba, Jon Hernández, i Guipúscoa, Andeka Larrea, entre altres representants de Sumar.

BELARRA OFEREIX A EH BILDU "GOVERNABILITAT D'ESQUERRES"

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha estès la mà a EH Bildu per construir junts "una governabilitat d'esquerres" i ha advertit que no es poden canviar les coses a Euskadi amb un PNB que té "una cultura corrupta" i el 'modus operandi' del qual és "el clientelisme".

En la seva intervenció, Belarra ha cridat la militància d'Elkarrekin Podem al fet que aquest diumenge, quan s'obrin les urnes, "recordin a tothom que aquí no mana el PNB, mana la gent". I per això, ha afegit, "els bascos han d'anar a votar, a decidir el seu futur i a decidir una Euskadi més justa".

Així mateix, la candidata Mirin Gorrotxategi ha demanat als indecisos i "a tota la gent que sigui d'esquerres" que votin a Elkarrekin Podem per "tenir governs d'esquerres".

En la seva intervenció, Gorrotxategi, que ha agraït la feina de la militància, als equips tècnics "necessaris per sostenir la campanya" i als equips de comunicació i producció, ha dit que aquesta campanya ha estat molt llarga, dura i difícil, però també molt emocionant".