Els partits de Sumar llançaran el 17 d'octubre la seva candidatura a les generals i el seu cap de llista

Gustavo Valiente - Europa Press
MADRID, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
Els partits de Sumar han anunciat que el pròxim 17 d'octubre llançaran oficialment la seva candidatura a les pròximes eleccions generals i revelaran el seu cap de llista, amb independència que es convoquin o no eleccions anticipades. A més, confirmen que la marca per a aquests comicis serà 'Frente Amplio'.
Així s'ha acordat durant la cimera que han celebrat aquest diumenge els ministres i els partits presents al Govern per la quota minoritària (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid i Comuns) davant la situació generada pel rebuig als dos decrets d'habitatge al Congrés, que han portat el president del Govern, Pedro Sánchez, a reflexionar sobre la possibilitat d'avançar les eleccions.
Després d'aquesta trobada han recalcat que les mobilitzacions massives i històriques d'aquests dies exposen que "no hi ha legislatura sense habitatge".
"Es convoquin eleccions o no, des del Frente Amplio continuarem treballant per fer-nos càrrec de les demandes del carrer i protegir tots aquells per als quals casa seva no és una font de tranquil·litat sinó d'inseguretat", han afegit fonts del soci minoritari.
Així, desgranen que l'avançament electoral és competència "exclusiva" de Sánchez i que estan preparats per a qualsevol escenari. Per tant, han reivindicat que són l'esquerra que serà imprescindible per revalidar l'Executiu i que el pròxim 17 d'octubre fan una "crida a la ciutadania i a la societat civil a acudir al llançament del Frente Amplio i el seu full de ruta".
D'aquesta manera, confirmen la marca electoral que ja va transcendir fa pocs dies amb la qual aniran a les urnes i organitzaran un gran acte per mostrar el seu referent electoral.
De moment, els partits de Sumar continuen sense anunciar qui serà el seu candidat a les eleccions generals, tot i que ja han posat una data definitiva per resoldre aquesta incògnita.
En les travesses internes sonen sobretot els ministres i ha emergit recentment el nom de la titular de Sanitat i líder de Más Madrid, Mónica García, que s'ha afanyat a frenar les especulacions i recalcar que només pensa en la seva condició de cap de llista a Madrid.
Fonts internes de Sumar han explicat a Europa Press que un sector de l'espai la veu com una opció viable, malgrat la complexitat que implica que hagi estat designada com a candidata a les autonòmiques de Madrid el 2027.
Altres veus subratllen que el que s'ha posat sobre la taula és que encapçali la llista per Madrid i faci tàndem amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que també ha sonat com a referent electoral i a qui sectors interns situen com a número 1 per Barcelona. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, és un perfil que agrada molt dins dels partits, però s'ha descartat en diverses ocasions que sigui candidat.
El pròxim pas immediat de Sumar consistirà a mantenir una altra trobada aquest dilluns ampliada als seus aliats polítics i parlamentaris, com Compromís, Chunta Aragonesista o Més per Mallorca. Després d'aquesta cita, es preveu una compareixença pública de dirigents d'aquest espai.