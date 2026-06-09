Els participants del programa Barcelona 2046 presenten quatre propostes per als reptes de la ciutat

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Els participants en la quarta edició del programa Barcelona 2046 han presentat quatre propostes per als reptes de la ciutat a la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, informa Barcelona Global en un comunicat aquest dimarts.
Les propostes donen resposta als desafiaments que té la ciutat en turisme, preservació del comerç de proximitat, la participació en grans esdeveniments esportius i adaptació al canvi climàtic.
El programa Barcelona 2040 té l'objectiu de formar i connectar el talent jove, donar a conèixer Barcelona des de tots els àmbits i desenvolupar propostes de futur per a la ciutat.
L'edició d'enguany s'ha desenvolupat des de l'octubre i ha comptat amb 33 participants de 27 a 33 anys, que han celebrat 11 sessions, amb 42 ponents i 2 dinàmiques de grup.
El membre de la Comissió Executiva de Barcelona Global Josep Lluís Sanfeliu ha afirmat que el programa "és una invitació a mirar la ciutat a llarg termini".