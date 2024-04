Els pagesos veuen manca de "consciència i cura" per la sequera en el turisme de Setmana Santa

GIRONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

Els agricultors de Revolta Pagesa a Girona han lamentat la manca de "consciència i cura de la poca aigua" disponible a Catalunya davant el turisme concentrat a les zones costaneres per Setmana Santa, i han assenyalat l'ús de piscines i camps de golf, a més del reg d'herba.

Segons informen a Europa Press aquest dimecres, uns 200 pagesos i 60 tractors es van concentrar a la C-260 a Castelló d'Empúries (Girona) dimarts a les 20 hores per demanar que "l'ús de l'aigua no sigui un hàndicap per a l'agricultura", i s'hi van estar fins a la 1 de la matinada.

Van optar per reunir-se en aquesta localitat per prevenir del "risc" que opinen que comportaria l'ús de tres pous utilitzats fa trenta anys per pal·liar la manca d'aigua i que, segons afirmen, avui dia estan salinitzats.