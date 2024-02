Els pagesos tallen la C-17 al seu pas per Vic (Barcelona) en tots dos sentits de la marxa

BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

La via C-17 està tallada aquest dimarts a les 10.40 hores al seu pas per Vic (Barcelona) en tots dos sentits de la marxa per les protestes dels pagesos.

A la província de Girona, continuen interrompent la circulació de l'autopista AP-7 a Vilademuls, la C-38 a Molló i l'N-II a Pontós.

També han tallat l'accés al polígon alimentari Mercabarna més proper al riu Llobregat, i preveuen fer el mateix al Port de Tarragona, on es dirigeixen en marxa lenta per la via A-27.