Els pagesos reobren puntualment la circulació a l'A-22 i l'N-240 a Lleida

LLEIDA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

Els pagesos catalans que aquest dimarts protesten amb els talls de l'A-22 a Lleida i de l'N-240 a Almacelles (Lleida) han reobert puntualment les vies a la circulació al voltant de les 12.30 hores, han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press, continuen tallades l'AP-2 a Soses, l'N-230 a Alfarràs, la C-14 a Bassella i l'A-2 a Soses, Tàrrega i Vilagrassa (Lleida).

Unió de Pagesos, l'entitat convocant, preveu tractorades aquest dimarts i dimecres en diversos accessos cap a la frontera amb França a Girona, i des de dimarts fins dijous en diferents carreteres de Lleida per protestar per "la competència deslleial de les importacions que no compleixen amb les mateixes condicions exigides als productes agraris" a la UE.