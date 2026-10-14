Els pagesos en protesta cremen bales de palla davant el Departament d'Agricultura a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Els pagesos que es manifesten aquest dimecres a Barcelona per la crisi de l'agricultura han cremat diverses bales de palla davant el Departament d'Agricultura de Generalitat, a la Gran Via entre el carrer Balmes i la Rambla de Catalunya.
El sindicat Unió de Pagesos (UP) ha xifrat en 200 els tractors desplaçats a la capital catalana per reclamar a les administracions una "reforma estructural del sector agrari per les crisis continuades que pateix la pagesia".
Els vehicles han sortit de punts d'arreu de Catalunya des de les 5.00 hores, han arribat a la Delegació del Govern central al carrer Mallorca cap a les 12.30 i la manifestació acabarà davant el Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume.