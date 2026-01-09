Els pagesos mantindran les protestes contra l'acord UE-Mercosur fins diumenge

Glòria Sánchez - Europa Press
Revolta Pagesa insisteix Ordeig que "agafi el toro per les banyes" i representi als pagesos
BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -
Els agricultors que es mobilitzen des d'aquest dijous a diferents punts del territori català per protestar contra l'acord entre la Unió Europea (UE) i Mercosur preveuen mantenir aquest cap de setmana les mobilitzacions i bloquejos, han informat fonts de Revolta Pagesa a Europa Press aquest divendres.
En una reunió amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, el sindicat li ha insistit que "agafi el toro per les banyes" i representi als agricultors catalans i faci arribar al Govern central les demandes que li corresponen.
"Hem estat molt clars, estem dolguts i ens sentim traïts" han assenyalat les mateixes fonts, que han assegurat que mantindran les mobilitzacions fins que no tinguin respostes per part de l'autoritat competent, en aquest cas el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
PROTESTES
Els Vint-i-set han donat aquest divendres llum verda a la signatura de l'acord entre la UE i Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai), malgrat el rebuig de països com França, Hongria, Irlanda, Polònia i Àustria, el qual ha encès les alarmes del sector primari europeu, que critica que les asimetries regulatòries amb aquesta regió poden obrir la porta a la competència deslleial.
Per això, des d'aquest dijous els agricultors mantenen tallades 5 vies: l'AP-7 entre Borrassà i Vildemuls (Girona); l'A-2 a Bell-lloc d'Urgell i Mollerussa (Lleida); la C-16 entre Casserres i Berga (Barcelona) i la T-11 i l'A-27 d'accés al Port de Tarragona, amb caigudes del transport de camions properes al 90% aquest divendres.
El conseller Ordeig s'ha reunit aquest divendres amb els representants de Revolta Pagesa, a qui els ha dit que el sector primari català no ha de preocupar-se per ser competitiu amb els països del Mercosur "si es fa amb les regles clares".
Ha reclamat que els acords comercials es facin amb "garanties de salvaguarda, clàusules mirall i controls fronterers", i ha subratllat que no es puguin importar productes que no segueixin els mateixos controls i limitacions que tenen els productes europeus.
Sobre els talls, ha dit: "Demanaria, sisplau, que poguéssim trobar una solució pactada per poder aixecar els talls de carreteres o els accessos al Port de Tarragona", ha dit, ja que si es mantenen, segons ell, pot haver-hi un perjudici econòmic molt gran.