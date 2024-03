Els pagesos mantenen talls a Tàrrega, Almacelles i Almenar (Lleida) per les protestes

LLEIDA, 1 març (EUROPA PRESS) -

Els pagesos mantenen els talls a la via A-2 al seu pas per Tàrrega; a l'A-22 i l'N-240, per Almacelles, i a l'L-902, a Alfarràs (Lleida) aquest divendres cap a les 12.45 hores en el marc de les protestes que van començar dimarts.

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), la circulació continua interrompuda a l'autopista AP-7 al seu pas per Pontós (Girona) per tasques de neteja, després que els manifestants van acordar aixecar la protesta dijous al vespre.

Els agricultors han aixecat la resta de talls de les vies catalanes després que el conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, va plantejar un paquet de cinc mesures en una reunió amb representants d'Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i la plataforma Revolta Pagesa.

Les iniciatives plantejades inclouen reorganitzar l'àrea de proveïment de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) --però no la dimissió del seu responsable, Samuel Reyes, com demanaven els pagesos-- i plantejar el canvi de nom de la Conselleria perquè reincorpori els conceptes d'agricultura, ramaderia i pesca.

També ajuts complementaris d'uns 200 euros per hectàrea per als herbacis de regadiu, la intervenció de les quatre entitats en el ple monogràfic de la sequera que se celebrarà al Parlament la setmana vinent i fer permanent l'espai de negociació constituït dijous.