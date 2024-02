Els pagesos francesos s'uneixen al tall de l'AP-7 a Pontós (Girona)

GIRONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

L'organització agrícola Confédération Paysanne s'ha incorporat al tall d'agricultors a l'autopista AP-7 al seu pas per Pontós (Girona) aquest dimecres, informa Unió de Pagesos en un comunicat d'aquest dimecres.

Tots dos grups han emès una declaració juntament amb Revolta Pagesa de Girona, en la qual exigeixen "reforçar la preferència comunitària" dels productes agraris a la Unió Europea.

Han exigit eines "que assegurin la competència lleial i uns preus que incorporin els costos de les obligacions productives" a més del cessament de les negociacions dels tractats de lliure comerç.

També han demanat la revisió de la política agrària comuna (PAC) per "simplificar i desburocratitzar" la gestió agrícola.

Aquest dimecres cap a les 18 hores, continuen tallades les vies A-2 al seu pas per Soses i per Tàrrega (Lleida) i l'A-22 per Almacelles (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit (SCT).