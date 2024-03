Els pagesos celebren que la llei del fons agrari pugui augmentar els recursos del sector

Reguant (CEC) reclama que els ajuts es destinin als pagesos en actiu



El coordinador de l'equip tècnic d'Unió de Pagesos (UP), Andreu Ferrer, i el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Ramon Sarroca, han celebrat que la proposició de llei del fons agrari pugui incrementar els recursos del sector.

Ho han dit aquest dilluns durant les seves respectives compareixences en la comissió del sector agrari del Parlament, en la qual també ha participat el president de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col.legi d'Economistes de Catalunya (CEC), Francesc Reguant.

Ferrer ha demanat als grups parlamentaris que aquesta llei pugui entrar en vigor durant el 2024, tot i que ha alertat que com més coses es vulgui finançar, més recursos caldran.

Ha assenyalat que "a Catalunya hi ha un frau en la política agrària comuna (PAC) que frena el relleu generacional", i ha demanat un esforç perquè els perceptors d'aquests ajuts que no exerceixen l'activitat agrària en quedin exclosos.

Sarroca, per la seva banda, ha reclamat a la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat que treballi per tenir un pressupost "apropiat i adequat" per fer front a les noves exigències a les quals ha de donar resposta el sector.

Ha dit que iniciatives com aquesta proposició de llei "són necessàries i hi ha la possibilitat que siguin escasses" davant les necessitats que tenen agricultors i ramaders.

AFAVORIR EL RELLEU GENERACIONAL

Reguant ha reclamat que aquests ajuts es destinin als pagesos en actiu, "no als jubilats", i ha alertat que donar subvencions a persones que no estan treballant la terra, textualment, degrada la imatge del sector i frena el relleu generacional.

"Traslladar els ajuts de la PAC a qui treballa la terra i, en compensació, pel mateix import, incrementar el rendiment de les terres no hauria de ser cap inconvenient real. En canvi, s'afavoriria el relleu generacional", ha explicat.

D'altra banda, ha demanat que els ajuts "tinguin la mirada posada" en les petites comunitats de regants que, segons ell, estan molt desateses.

GRUPS PARLAMENTARIS

El relator de la proposició de llei i representant del PSC en la comissió, Joaquim Paladella, ha assenyalat que aquest fons vol tenir durada en el temps i ha recordat que es va presentar abans de les mobilitzacions dels pagesos de les últimes setmanes.

La diputada d'ERC, Montserrat Fornells, ha dit que el seu partit no està en contra de la creació d'aquest fons, tot i que ha demanat aclarir qüestions i dubtes sobre els topalls que marca.

Per part de Vox, Alberto Tarradas ha demanat més ambició per fer que el sector sigui rendible i es garanteixi el relleu generacional.

El representant dels Comuns, Enric Bárcena, ha reclamat que "la llei serveixi per a allò que diu"; mentre que Irene Negre de Junts ha assegurat que és una bona proposició de llei.