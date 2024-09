Els pagesos catalans veuen "molt difícil" més protestes generalitzades a curt termini

Valoren el clima de "bona entesa" de la Conselleria



BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders (Jarc), el Gremi de la Pagesia Catalana, l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) veuen "molt difícil" que agricultors i ramaders protagonitzin protestes generalitzades a Catalunya a curt termini, han informat fonts de cadascuna de les associacions a Europa Press aquest dilluns.

Han coincidit a assenyalar que les mobilitzacions iniciades al febrer responien a una situació de crisi en el conjunt del territori i en els diferents tipus de cultius i activitats ramaderes, que avui dia ja no són generalitzades malgrat continuar en alguns territoris, com la sequera o la llengua blava.

Per això, fonts del Gremi han qualificat de molt excepcional la conjuntura que hi havia aleshores i han destacat l'"esforç" que va suposar per a agricultors i ramaders participar de les mobilitzacions, davant el volum i la intensitat de feina en el sector primari.

En aquesta línia, Unió de Pagesos ha opinat que la situació actual "no dona per a tant com l'última vegada", Jarc ha assegurat que ara veuen estabilitat i els cooperativistes han insistit que les circumstàncies es veuen diferents, en les seves paraules.

A Unió de Pagesos també han assenyalat que hi va haver "molts condicionants" polítics, entre els quals han enumerat les eleccions europees i les legislatives catalanes, mentre que ara no hi ha nous comicis a l'horitzó.

"A SOBRE" DEL GOVERN

D'altra banda, les cinc organitzacions valoren positivament que el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, hagi celebrat trobades amb tots ells i que --textualment-- li hagin pogut plantejar les seves necessitats i reivindicacions.

El Gremi i la FCAC han expressat una "bona entesa i ganes de treballar" del departament, i les fonts de Jarc han afegit que el nou equip compta amb perfils més tècnics, els qui, a parer seu, coneixen més la idiosincràsia del sector, i amb més representació territorial, especialment de la zona de Lleida.

Fonts d'Asaja han recordat que Ordeig "sabia bé el que està passant en el sector" perquè ja havia mantingut reunions amb representants com a responsable d'Agricultura del PSC.

NO DESCARTEN PROTESTES

Els pagesos han subratllat que no descarten protestes en un futur si l'executiu català no impulsa les mesures que consideren necessàries o si el sector afronta noves dificultats: "hi estarem a sobre i, si veiem que el Govern ens toregen, sortirem al carrer. Esperem que no calgui", han advertit fonts del Gremi.

Tampoc no han rebutjat aquesta possibilitat les altres quatre organitzacions: fonts de la FCAC han deixat la porta oberta i a Asaja han insistit que "és un sector molt del dia a dia, que pot canviar molt ràpid".

"No hi hauria d'haver elements per tornar-hi aquest any, però tampoc no n'hi havia tants en aquestes alçades de l'any passat, i al final sí que n'hi van haver", han reflexionat fonts d'Unió de Pagesos.

Entre les qüestions que el conseller ha d'abordar durant aquest mandat, han enumerat la concreció d'ajuts per la sequera i la guerra d'Ucraïna, garantir el relleu generacional, agilitzar la burocràcia, abordar les infraestructures hídriques i augmentar el pressupost destinat al sector primari.