Els pagesos catalans es reivindiquen en la gestió forestal i la prevenció d'incendis

Creuen que si hi hagués més pagesos i més ajuts es podrien evitar molts incendis

Entitats i sindicats catalans de pagesos han coincidit a reivindicar el seu paper en la gestió forestal i la prevenció d'incendis mitjançant diferents tècniques agràries, com l'agricultura extensiva o el remull de camps segats.

Així han coincidit en unes declaracions a Europa Press diversos pagesos catalans, que han criticat que no se'ls té en compte a l'hora d'abordar la gestió forestal i evitar així grans incendis, com els de la Segarra (Lleida) o les Terres de l'Ebre (Tarragona).

"Sembla que tallar un arbre sigui un crim", ha lamentat la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos (UP), Raquel Serrat, que ha apostat per una prevenció d'incendis eficaç, coordinada i que escolti el territori.

A parer seu, en els últims anys s'ha instaurat una "política proteccionista" que no deixa marge de maniobra als pagesos, que podrien fomentar l'agricultura extensiva perquè el bestiar s'encarregui de netejar el sotabosc o controlar la crema de marges de cultiu.

Segons el portaveu del Gremi de la Pagesia Catalana, Ramon Rojo, aquest proteccionisme ha provocat que els boscos siguin un "mal de cap" per als pagesos, ja que hi ha molta burocràcia per poder pastar en aquests terrenys.

"Molta gent vol pujar amb els ramats als boscos i no pot pels impediments administratius, i d'altres ja tenen les infraestructures a la zona, però acaben tancant perquè és inviable", ha lamentat.

FOMENTAR L'AGRICULTURA

Així mateix, ha valorat que el principal problema és la falta de pagesos, per la qual cosa ha demanat a la Generalitat que impulsi polítiques per fomentar el sector i que sigui atractiu, la qual cosa permetria tenir el territori cuidat i evitar incendis.

Pel membre d'Asaja, pagès i propietari d'un bosc al Vallès (Barcelona), Toni Cerdà, hi ha un gran vincle entre la gestió forestal, la ramaderia i el consum de proximitat: "Està tot relacionat".

En això també hi ha coincidit Serrat, que ha recordat que, tot i que la política principal ha de ser la prevenció, els pagesos també poden ajudar en tasques d'extinció gràcies a la maquinària que fan servir per treballar.

AJUTS PÚBLICS

D'altra banda, Cerdà ha considerat que per dur a terme les tasques de gestió forestal, com ara retirar pins morts i fusta antiga i donar vida als boscos, cal que la Generalitat doni més ajuts als qui puguin fer aquestes tasques, bé siguin els propietaris o els pagesos.

"Abans donaven més cèntims, ara menys", ha criticat, alhora que ha explicat que actualment ell fa totes les tasques per cuidar el seu bosc, tot i que no li surt rendible per la falta d'un mercat de fusta que estigui més valorat.