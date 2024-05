Els pagesos creuen que les normes per a la campanya del cava els van en "desfavor"

Adverteixen que prendran les accions legals que les assemblees creguin "pertinents"

BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

Revolta Pagesa, Asaja i l'Associació de Viticultors del Penedès han criticat les normes per a la campanya del cava d'aquest 2024 en considerar que els provoca un "clar desfavor".

Els pagesos han lamentat que les mesures aprovades tenen "un gran benefici per al sector elaborador i un benefici irrisori per al sector vitivinícola de Catalunya", informen en un comunicat d'aquest dimecres.

En canvi, han plantejat mesures alternatives i han advertit que, "si no s'estudien en deteniment", prendran les mesures legals que les assemblees considerin pertinents.

Els agricultors han rebutjat l'augment dels rendiments de cultiu aptes per a la producció de cava dels 12.000 quilos per hectàrea fins als 15.000 quilos, mentre que a la comarca barcelonina del Penedès creuen que obtindran un màxim de 9.000 quilos per hectàrea arran de la sequera.

Fonts del sindicat han explicat a Europa Press que l'augment de l'oferta de raïm derivat d'aquesta mesura comportarà que el preu de la matèria primera disminueixi.

El comunicat també recull "una gran incongruència de voler fer una normativa per crear una 'bossa' d'excedents en un any en el qual hi haurà un clar dèficit de producció", mentre que sí que han qualificat la mesura de gran solució per als anys de bonança.

En canvi, les organitzacions han reclamat fixar els rendiments màxims permesos en els 9.000 quilos per hectàrea i que els pagesos puguin presentar l'excedent com a fons de garantia i que el preu sigui un 25% més que el de cost de producció.