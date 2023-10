Els pagesos catalans alerten d'augments de "més del 60%" del cost de l'assegurança de cereals

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha avisat que la proposta del Pla d'Assegurances Agràries de revisar els coeficients de les assegurances pot arribar a augments de "més del 60%".

Pels pagesos és "insostenible afrontar aquest increment sobtat" en un context de caiguda de la producció, increment de costos i disminució del preu del producte, ha informat la FCAC en un comunicat d'aquest dimecres.

El responsable d'assegurances de l'entitat, Josep Lluís Escuer, ha considerat que la mesura "incentivaria la no contractació per part de l'agricultor", si bé veu l'assegurança imprescindible per mantenir l'activitat.