Els pagesos arriben a Barcelona per la Diagonal.

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Els pagesos han arribat aquest dimecres a Barcelona cap a les 14.45 hores per la Diagonal i cap a les 14.10 hores per la Meridiana per dirigir-se cap al Palau de la Generalitat, on es reuniran amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, vora les 16.00 hores.

Els tractors s'han dividit en dos grups: els procedents de les comarques de Tarragona i Lleida han entrat per la Diagonal i els de les comarques de Girona i Barcelona han entrat per la Meridiana.

Segons les primeres xifres d'Unió de Pagesos facilitades a Europa Press, al llarg d'aquest dimecres arribaran entre 600 i 800 tractors a Barcelona entre les dues entrades a la ciutat.

Aparcaran els vehicles a les avingudes i, abans d'arribar a la plaça Sant Jaume, els pagesos caminaran fins a la Delegació del Govern central a Barcelona, al número 278 del carrer Mallorca, i fins a la seu de la Comissió Europea, al número 90 del passeig de Gràcia.

Les accions s'han convocat per reclamar que se simplifiqui la burocràcia, que hi hagi "reciprocitat" en les importacions, i uns preus adequats als costos.