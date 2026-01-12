Els pagesos aixequen el bloqueig del Port de Tarragona, però continuen a l'AP-7, la C-16 i la C-38

TARRAGONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
Els pagesos catalans que van iniciar la setmana passada el bloqueig de l'A-27 a l'accés del Port de Tarragona l'han aixecat aquest dilluns cap a les 10.15 hores, però encara continuen tallant l'AP-7 entre Borrassà i Vilademuls (Girona), la C-16 entre Casserres i Berga (Barcelona) i hi ha restringit el pas de camions a la C-38 al coll d'Ares (Lleida).
Així ho confirmen fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press, que també indiquen que els camions no poden passar per l'N-II entre Bàscara i Pontós (Girona).
Els talls precedeixen les decisions preses en les assemblees després de la reunió de diumenge a la tarda a Bàscara (Girona) entre el sector i el conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, qui els ha promès una reunió aquesta setmana per fer un "front comú" davant l'acord UE-Mercosur, tot i que els ha demanat aixecar aquests bloquejos.