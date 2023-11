Els operadors aposten per la capil·laritat logística que pot oferir el corredor mediterrani

Cellnex augura un procés de digitalització en el sector ferroviari



Diferents operadors relacionats amb el sector logístic han coincidit aquest divendres en la necessitat d'apostar per la capil·laritat i han considerat que el corredor mediterrani és una bona oportunitat per fer-ho.

Ho han dit el conseller delegat de Hutchison Ports Best, Guillermo Belcastro; el president de Cimalsa, Isaac Albert; el director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, Joan Carles Salmerón, i el director de govern i projectes especials de Cellnex, Antoni Lira, en la X Trobada sobre el Corredor Mediterrani organitzada per 'Expansión'.

Belcastro (Hutchison Ports Best) ha dit que en un futur les navilieres miraran de fer tan poques escales com sigui possible dins d'Europa, i que això brinda una oportunitat al sector perquè el ferrocarril sigui capaç d'integrar-se en aquest model i que sigui més eficient.

"Aquí el fet de passar una frontera és molt rellevant i és l'arrel d'aquest corredor mediterrani", i ha considerat que el servei ha de comptar amb suport, com l'acceleració dels accessos al Port de Barcelona.

Albert (Cimalsa) ha afirmat que, com a empresa pública, estan afrontant la intermodalitat amb prudència, i ha afegit: "Que hi hagi la infraestructura no vol dir que hi hagin de passar trens", per la qual cosa ha apostat per una bona gestió de la demanda.

Cimalsa treballa en un document estratègic per a la Generalitat que pretén fer una fotografia de les necessitats del territori, i Albert ha subratllat la importància de la connectivitat dels nodes.

Salmerón (Transport Terminus) ha valorat que el ferrocarril de mercaderies triomfava en els anys 80 i 90 perquè tenia un tracte directe i bo amb el client, i ha apostat perquè Catalunya i la resta de comunitats autònomes recuperin aquest esperit i la capil·laritat.

Per ell, el futur són les terminals multimodals, i ha opinat que en tots aquests nous tipus de gestió per part dels operadors s'ha de recuperar el tracte amb el client, ja que també farà pujar la quota de mercaderies.

CELLNEX

Liria (Cellnex) ha explicat que la seva relació amb el sector logístic és la construcció de totes aquelles infraestructures que els operadors de telecomunicacions necessiten per donar serveis de connectivitat, i ha dit que s'acosten a la indústria logística perquè és una oportunitat per donar serveis de connectivitat.

"A molts ports i en totes les indústries estem veient un procés de digitalització. Això veiem que també acabarà passant en el sector ferroviari", ha considerat, i augura que s'haurà de fer una extensió de la cobertura per garantir la traçabilitat de les mercaderies.