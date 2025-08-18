Els ofimòbils de CaixaBank garanteixen la inclusió financera a 266 localitats espanyoles

La seva presència ha crescut un 74% en un any a Espanya
Les oficines mòbils de CaixaBank, conegudes com a ofimòbils, garanteixen la inclusió financera de 266 localitats de menys de 100 habitants sense oficina bancària o amb restriccions que limiten l'accés als serveis financers.
El servei d'ofimòbil permet als usuaris, siguin o no clients, efectuar operacions bancàries habituals, com retirar efectiu, fer ingressos i pagar rebuts i impostos en localitats sense oficina bancària o amb restriccions a serveis financers, informa l'entitat bancària en un comunicat aquest dilluns.
A tancament del primer semestre de 2025, de les poblacions més petites en les quals els ofimòbils presten servei, 213 poblacions es troben a Castella i Lleó, 22 a Catalunya, 17 a La Rioja, 10 a la Comunitat de Madrid i 4 a Castella-la Manxa.
A Castella i Lleó, l'entitat ofereix cobertura bancària en localitats amb una població inferior al centenar d'habitants en un total de 109 poblacions d'Àvila, 65 de Lleó, 23 de Segòvia, 11 de Burgos i 5 de Palència.
A més, a Catalunya cobreix 9 localitats amb menys de 100 habitants de Lleida, 7 de Barcelona, 5 de Tarragona i 1 de Girona; i garanteix, així mateix, la inclusió financera a 17 poblacions petites de La Rioja, 10 de la Comunitat de Madrid i a 4 de Guadalajara.
INCREMENT DEL 74% EN UN ANY
CaixaBank garanteix la inclusió financera amb les seves oficines mòbils a prop de 1.400 poblacions i és, a més, l'única entitat amb model d'oficina bancària a 460 poblacions d'Espanya, disposa de 4.000 oficines a tot el país i té presència a més de 2.230 municipis en totes les províncies espanyoles.
El servei d'ofimòbils de l'entitat ha passat d'arribar a 804 localitats a mitjan 2024 a les 1.396 actuals, la qual cosa suposa un increment del 74% en un any.
Amb les seves oficines mòbils, CaixaBank presta servei en poblacions on resideixen més de 640.000 persones i un 70% dels seus usuaris té més de 65 anys.