Els nous títols i bonificacions de trens Rodalies i Regionals estaran en vigor l'1 de juliol

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -

Els nous títols i bonificacions de trens Rodalies i Regionals a Catalunya estaran en vigor l'1 de juliol: són bitllets i descomptes previstos pel reial decret del Govern central i duraran fins a finals d'any.

Hi haurà tres títols nous a Rodalies de Barcelona: abonament mensual de vint euros (per a tots els serveis), abonament mensual de deu euros (joves de 15-26 anys, per a tots els serveis) i abonament mensual gratis (menors de fins a catorze anys, per a tots els serveis).

Les bonificacions als Regionals seran: abonament mensual amb bonificació del 60% (la resta l'aporten la Generalitat amb el 20% i l'Estat amb el 40%), abonament mensual amb bonificació del 70% (joves de 15-26 anys), abonament mensual gratis (menors de fins a catorze anys) i Bo Exprés amb bonificació del 40% (de deu viatges).