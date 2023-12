Els nous abonaments gratuïts per a Rodalies i Mitja Distància de Renfe es poden adquirir a partir d'aquest dissabte

Llançarà una campanya de conscienciació per evitar l'ús fraudulent en les reserves en els Mitja Distància



MADRID, 30 des. (EUROPA PRESS) -

Els usuaris de Renfe poden obtenir a partir d'aquest dissabte els nous abonaments gratuïts de Cercanías, Rodalies, serveis de proximitat i Mitja Distància per viatjar fins el 30 d'abril, després de l'aprovació del Govern central de prorrogar aquesta mesura, que és vigent des del setembre del 2022.

La gratuïtat s'aplicarà durant tot l'any, si bé per períodes de quatre mesos, per la qual cosa cal obtenir un nou abonament en cada un d'aquests períodes. S'haurà de continuar pagant 10 euros en concepte de fiança, que es retorna si s'han fet més de 16 viatges, o de 20 euros en el cas de Mitja Distància.

Per agilitar l'adquisició dels abonaments i evitar esperes innecessàries, Renfe recomana adquirir-los a través de l'app de Rodalies Renfe o, en el cas dels abonaments de Mitja Distància i Avant, a través del web 'www.renfe.com'.

Per als serveis ferroviaris d'Avant (Mitja Distància d'Alta Velocitat) també s'ha prorrogat el descompte del 50%, que s'aplicarà igualment a altres trajectes d'alta velocitat que han estat declarats Obligació de Servei Públic (OSP).

PREVENCIÓ D'USOS IRREGULARS

Després dels problemes detectats l'any passat de persones que no fan un bon ús dels abonaments de Mitja Distància, en reservar moltes places i finalment tan sols viatjar en una o en cap, Renfe ha reforçat els mecanismes de reserva.

Així, en els recorreguts de Mitja Distància per via convencional, Renfe ha ampliat a una hora (actualment són 10 minuts) el temps en el qual una reserva ha de ser formalitzada o, en cas de no realitzar el viatge, anul·lar-se.

Així, els usuaris que no utilitzin la plaça reservada amb els abonaments l'hauran de cancel·lar amb un mínim de 60 minuts d'antelació. En cas que, almenys en tres ocasions, no hagin cancel·lat la plaça amb l'esmentada antelació, perdran el dret a adquirir nous abonaments durant els següents 30 dies.

Prèviament, Renfe enviarà al viatger, en ocasió de les dues primeres cancel·lacions no realitzades amb l'antelació mínima requerida, les comunicacions al contacte facilitat, que l'advertiran de les possibles conseqüències.

L'empresa també prepara mesures addicionals per als trens d'Alta Velocitat de Mitja Distància, Avant, que entraran en vigor l'1 de març del 2024 i de les quals s'informarà durant les pròximes setmanes en les línies que presten aquests serveis.

A més, per fomentar el bon ús d'aquests títols bonificats, Renfe llançarà a partir de la segona setmana de gener una campanya de conscienciació a la ciutadania, incidint que el mal ús dels abonaments suposa un perjudici per a la resta de ciutadans que desitgen desplaçar-se.

Addicionalment, Renfe farà controls aleatoris en els seus serveis de Mitja Distància i Avant per comprovar l'ús correcte dels títols bonificats. En el cas de detectar-se incompliment de la normativa s'aplicaran les mesures antifrau establertes en aquests serveis.