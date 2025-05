Els nou espanyols retinguts en un hotel a Líbia estan fora de perill

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -

Nou espanyols retinguts en un hotel de Trípoli (Líbia), quatre dels quals catalans, a causa dels enfrontaments entre milícies estan fora de perill i en espera que l'ambaixada espanyola n'autoritzi la repatriació.

Tots formen part d'un viatge de 21 espanyols, liderat per la Cambra de Tarragona, que va començar dilluns amb finalitats comercials al país africà i que, abans de l'incident, estava previst que finalitzés dijous, han informat fonts de l'entitat cameral a Europa Press.

"La situació és complicada i hem passat una nit llarga, però la policia diplomàtica ens ha protegit i les milícies no s'han acostat perquè no tenen cap interès en nosaltres", ha compartit en un vídeo el director d'Internacional de la Cambra de Tarragona, Roberto Barrios, un dels retinguts.

Barrios ha destacat que cap dels integrants del viatge s'ha sentit en perill: "No hem rebut amenaces ni hem tingut la sensació que les nostres vides corrin perill. Hem estat al soterrani de l'hotel per no tenir perill d'una bala perduda i, com que ara tot s'ha calmat, som al vestíbul", ha dit.

EN CONTACTE AMB L'AMBAIXADOR

Per la seva banda, fonts de la Delegació del Govern central a Catalunya han explicat a Europa Press que l'ambaixador espanyol a Líbia està en contacte amb els retinguts.

"La situació a Trípoli s'ha anat complicant per tirotejos i estan confinats a l'hotel. Però l'ambaixador a Líbia ja està en contacte amb ells i quan es donin les condicions de seguretat es plantejarà la reagrupació o l'evacuació", han assegurat.