Els noms de les 237 víctimes mortals de la dana ressonen en l'obertura del funeral d'estat

VALÈNCIA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El funeral d'estat per les víctimes de la dana del 29 d'octubre del 2024 ha arrencat aquest dimecres a les 18.00 hores al Museu de les Ciències de València, on s'honora la memòria dels 237 morts, just el dia en què es compleix el primer aniversari de la catàstrofe.
L'acte, presidit pels reis Felip VI i Letícia, inclou discursos de tres familiars de les víctimes, un minut de silenci, la interpretació de peces musicals i la lectura dels noms de les 237 persones que van perdre la vida en la tragèdia: 229 a la província de València, set a Conca i Albacete i una altra a Màlaga.
Al centre de l'espai habilitat s'han col·locat 237 flors blanques per cadascuna de les víctimes mortals, a més d'una plataforma on s'ha instal·lat una corona de llorer a mode d'ofrena floral. Al costat hi ha totes les banderes oficials de l'Estat, les comunitats autònomes i la UE, punt on presenta l'acte la periodista valenciana Lara Siscar.
SAMARRETES AMB MISSATGE
Des de les quatre de la tarda han anat arribant els familiars, alguns dels quals duen samarretes amb lemes com 'Eren morts evitables' i d'altres amb una fotografia dels seus éssers estimats.
Posteriorment, s'ha produït el degoteig d'autoritats. Per part del Govern valencià, han arribat en primer lloc, i en grup, els consellers i més tard ho ha fet el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
El cap del Consell ha rebut ---juntament amb els presidents del Congrés i el Senat, Francina Armengol i Pedro Rollán; la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló; la delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; i l'alcaldessa de València, María José Catalá-- el president del Govern central, Pedro Sánchez, que ha accedit a les 17.45 hores.
Dos minuts després, han arribat els reis, que han estat rebuts per Sánchez i la resta de la comitiva. Felip VI i Letícia, a més de Sánchez, han saludat en una sala adjacent representants dels familiars, als qui han expressat el seu condol i afecte. També hi ha accedit Francina Armengol, qui ha intercanviat una abraçada i algunes paraules amb aquests familiars, Pedro Rollán, Pilar Bernabé i Isabel Perelló.
El funeral està concebut com un acte solemne i un homenatge "molt especial" de caràcter laic d'aproximadament una hora de durada en el qual, a part dels parlaments dels familiars, només intervindrà el rei Felip VI, segons la informació facilitada per fonts governamentals.
Compta amb l'assistència dels diferents poders i altes institucions de l'Estat; el conjunt del Govern central, presidents autonòmics i dirigents locals de les poblacions afectades.