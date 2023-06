Els municipis costaners catalans sol·liciten 5.802 usos temporals per a les platges aquest estiu

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori de la Generalitat ha rebut la sol·licitud de 67 ajuntaments catalans per instal·lar 5.802 usos temporals a les platges durant la pròxima temporada d'estiu, ha explicat en un comunicat aquest dilluns.

Els serveis de temporada són ocupacions del domini públic maritimoterrestre per a activitats de lleure, que poden ser tant comercials, com lloguer d'embarcacions o para-sols, o no comercials, com dutxes o rampes.

Els serveis s'instal·len entre juny i octubre i poden ser tant marítims com terrestres, i del total que s'han sol·licitat aquest any, el 35,2% correspon a activitats comercials.