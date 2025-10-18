Els municipis afectats per les pluges a l'Ebre quedaran exempts de pagar el cànon d'abocador

BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
Els municipis afectats per les pluges i inundacions a Terres de l'Ebre (Tarragona) quedaran exempts de pagar el cànon d'abocador, després d'una exempció tramitada per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).
Així, s'evitarà que aquests ajuntaments hagin d'abonar 70 euros per tona destinada als dipòsits controlats si són residus consencuencia de les inundacions, informa la Generalitat en un comunicat aquest dissabte.
Aquest cànon s'aplicarà als residus destinats a abocador per als municipis de les comarques del Montsià i Baix Ebre (Tarragona), afectats per les inundacions de la passada setmana.