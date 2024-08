Els Mossos tornen a activar el 'Pla Gàbia' en tota Catalunya per trobar Puigdemont

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han tornat a activar el 'Pla Gàbia' aquesta tarda a tot Catalunya i continuen sense localitzar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, segons han informat fonts policials oficials a Europa Press.

És la segona vegada que els Mossos activen el 'Pla Gàbia' aquest dijous, dispositiu que han engegat aquest matí després de perdre la pista a Puigdemont, que ha acudit a Arc de Triomf, on partits i entitats indepentistes han preparat una rebuda institucional.

Sobre les 15.00 hores d'aquest dijous, els Mossos han comunicat a través de la xarxa social X que activaven "el dispositiu de tancament gàbia per la fugida de Carles Puigdemont" i confirmaven que han detingut un agent per la seva col·laboració en la fugida de l'expresident, que encara no ha estat localitzat.