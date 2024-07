Els Mossos sobre si detindran Puigdemont al Parlament: "No actuem amb futuribles"

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, s'ha negat a afirmar si detindran l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont quan torni a Barcelona dins el Parlament: "És un futurible. No actuem amb futuribles. Quan es produeixi el fet, si és que es produeix, farem complir l'ordre, però evidentment valorant aquesta oportunitat".

"Quan es produeixi aquesta vinguda, hi ha una ordre judicial en vigor i es mirarà en quin context es produeix el compliment d'aquesta ordre judicial", ha explicat en una entrevista aquest dimarts a TV3, recollida per Europa Press.

A més a més, preguntada per la sentència que condemna a 35 anys de presó un jove per agredir sexualment i intentar matar una menor de 16 anys en sortir d'una discoteca d'Igualada (Barcelona) el 2021, ha dit que és un cas "esgarrifós" i gravíssim, en les seves paraules.

"La sentència, més enllà del que és la pena en si, el que ens indica és que hi ha una tolerància zero amb aquests casos. No pot ser de cap altra manera", ha manifestat.

Ha recordat la investigació dels Mossos, que va ser "extremadament complexa", i ha destacat la feina que estan fent els cossos policials i el Govern en aquest àmbit.