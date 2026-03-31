No troben "cap trucada" entre Puigdemont i els mossos investigats per la seva fugida

Només consta una trucada de 55 segons entre dos dels mossos investigats
BARCELONA, 31 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra no han trobat "cap trucada" telefònica que vinculi l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont amb els 3 mossos investigats per la seva presumpta participació en la fugida del també líder de Junts després de visitar Barcelona el 8 d'agost del 2024.
Així ho han fet constar en un informe d'extracció de dades elaborat per la Unitat de Mitjans Tècnics Operatius, adscrita a la Comissaria General d'Investigació Interna i Afers Disciplinaris, al qual ha tingut accés Europa Press i que ha avançat 'La Razón'.
La instructora, que inicialment va rebutjar la petició d'Hazte Oír, va acordar el desembre del 2025, en virtut d'una interlocutòria dictada per l'Audiència de Barcelona, la identificació de trucades i missatges via SMS, Whatsapp o Telegram entre els investigats i algun número vinculat a Puigdemont en el període comprès entre el 8 de juliol i el 9 d'agost del 2024.
Per això, va demanar als Mossos que procedissin a la "recollida i/o intervenció forçosa, abocament, anàlisi i estudi dels mòbils propietat dels investigats" i que analitzessin els fluxos de comunicació, via trucada o missatge, entre ells i Puigdemont.
En l'informe, entregat al jutjat d'instrucció el 12 de març, els Mossos indiquen que tots els investigats, de manera voluntària, van proporcionar la contrasenya de desbloqueig dels seus terminals --quatre mòbils en total--, i van entregar les targetes SIM.
Va ser la Unitat de Coneixement, Anàlisi i Intel·ligència Interna, integrada a la Comissaria General d'Investigació Interna i Afers Disciplinaris, l'encarregada d'analitzar les comunicacions existents.
55 SEGONS
D'aquesta anàlisi es desprèn que "l'única comunicació d'interès" és una trucada telefònica entre dos dels mossos investigats el 29 de juliol del 2024 a les 14.06 hores i que va durar 55 segons, però cap amb l'expresident de la Generalitat.
Un segon informe elaborat per l'Àrea de Coneixement i Anàlisi, que fa referència a la tarificació telefònica, recull que, de les dades aportades per les companyies, entre les línies associades als investigats i les que la policia vincula a l'expresident de la Generalitat no hi ha "cap coincidència".