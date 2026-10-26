Els Mossos eleven a 130 els detinguts pels disturbis a Barcelona, entre els quals 76 menors

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han elevat a 130 la xifra de detinguts pels disturbis al centre de Barcelona dissabte a la nit, dels quals 54 són majors d'edat i 76 (74 homes i 2 dones) són menors de 18.
Segons han informat en un comunicat aquest dilluns, els disturbis han provocat danys i saquejos en una trentena d'establiments, així com desperfectes en elements de mobiliari urbà de plaça Catalunya i voltants.
La policia catalana ha constituït un equip conjunt d'investigació que està analitzant les imatges i evidències per mirar d'identificar els responsables, tot i que la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, no ha descartat que s'efectuïn més detencions després de l'anàlisi d'aquestes imatges per part dels investigadors.