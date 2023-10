Els Mossos elevaran la seva presència en actes multitudinaris després del vandalisme a Molins (Barcelona)

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ordenarà un reforç d'efectius dels Mossos d'Esquadra per "evitar que es repeteixi" el vandalisme, tal com va passar diumenge a Molins de Rei (Barcelona) quan, després d'un concert per la festa major del municipi, un grup de persones van causar danys a establiments i van llançar objectes contra la policia local i agents dels Mossos.

Així ho ha anunciat aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell Executiu, en què ha explicat que la policia catalana "investigarà i perseguirà els fets", ja que consideren prioritari que no es repeteixin.

Ha sostingut que també s'han produït actes vandàlics en altres localitats i que "són multifactorials i s'estan analitzant" per part de la policia catalana.