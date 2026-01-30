Els Mossos detenen dos homes per cultivar marihuana a la Torre de Claramunt (Barcelona)

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres dos homes de 22 i 31 anys com a presumptes autors de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric per cultivar marihuana en un habitatge de la Torre de Claramunt (Barcelona), segons ha informat el cos policial en un comunicat aquest divendres.
La investigació va començar a mitjans de desembre del 2025 i va constatar l'existència d'un cultiu interior intensiu, per la qual cosa el 28 de gener es va efectuar una entrada i escorcoll a la casa, on es van localitzar un total de 1.342 plantes de marihuana, una bossa amb 50 grams de cabdells, a banda d'una complexa instal·lació amb pantalles de llum, aire condicionat i filtres d'olor.
El subministrament elèctric de la casa --on es van desmantellar plantacions de marihuana el 2020 i 2025-- havia estat manipulat i el consum equivalia al d'un bloc de pisos sencer, la qual cosa comportava un greu risc d'incendi per als veïns.