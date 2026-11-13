Els Mossos diuen que no es pot determinar que algú participés en la caiguda d'Andic

Els agents no han pogut precisar l'antiguitat de la petjada que es va trobar al lloc dels fets
MARTORELL (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)
Els dos agents de la Unitat d'Intervenció de Muntanya (UIM) dels Mossos d'Esquadra que van fer exercicis de simulació a la zona on es va produir la caiguda mortal del fundador de Mango, Isak Andic, han afirmat que no es pot determinar que algú participés en els fets investigats, segons fonts judicials consultades per Europa Press.
Així ho han declarat aquest divendres tots dos agents davant la titular del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell (Barcelona), Raquel Nieto, que investiga la mort del fundador de Mango, Isak Andic, el desembre del 2024 després de caure per un barranc a les coves del Salnitre de Collbató, dins la causa en la qual investiga el fill de l'empresari, Jonathan Andic, per presumpte homicidi.
Segons les mateixes fonts, els agents han ratificat el seu informe, en el qual van reflectir que no es podien determinar "les causes que generen la caiguda ni la participació de terceres persones en el desenvolupament dels fets causants de la mort".
LA PETJADA
La UIM també va reflectir en l'informe, després de fer 10 simulacres, que per aconseguir una petjada com la que es va trobar al lloc des d'on es va precipitar Andic, i tenint en compte la sola que tenien les sabatilles que duia aquell dia, caldria fer "com a mínim" 4 fregaments en tots dos sentits, segons una interlocutòria a la qual va tenir accés Europa Press.
Els agents de la UIM van afirmar que per aconseguir una petjada com aquesta es va haver de fer l'acció de trepitjar cap endavant i enrere de manera "deliberada i exercint pressió a terra", ja que amb un sol fregament cap endavant, simulant una relliscada, no n'hi havia prou per provocar aquella marca.
No obstant això, preguntats sobre aquest assumpte, els agents han aclarit que no s'ha pogut determinar l'antiguitat de la petjada perquè havia plogut durant els dies anteriors, i que tampoc no hi ha res concloent en els simulacres de caiguda.
EL XOFER
Aquest divendres també ha declarat davant la instructora el xofer d'Isak Andic, que el 30 de desembre del 2024 va declarar davant els Mossos d'Esquadra que la relació entre el pare i el fill era "bona".
També ha declarat com a testimoni un excursionista que aquell dia feia escalada a la muntanya de Montserrat, però que ha aclarit que no va veure ni va sentir res.