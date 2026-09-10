Els Mossos carreguen contra la manifestació antifeixista i impedeixen que accedeixin al Fossar

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han carregat cap a les 18.00 hores per contenir l'avanç dels manifestants antifeixistes, que han intentat accedir al Fossar de les Moreres, on està previst que la presidenta d'AC, Sílvia Orriols, faci una ofrena floral acompanyada pels simpatitzants de la seva formació.
Els agents de la Brigada Mòbil han carregat quan manifestants de diverses entitats i associacions antifeixistes catalanes, que es concentren al passeig del Born per protestar contra la presència d'AC, han intentat sobrepassar el cordó policial.
Els manifestants antifeixistes han respost a l'actuació policial al crit de 'sense policia no són res', mentre que els Mossos els han pres la pancarta que encapçalava la manifestació, que finalment s'han quedat els simpatitzants d'AC.