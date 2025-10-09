Els moderadors de TikTok a Barcelona expliquen la seva experiència: Hi havia "decapitacions o mutilacions"

Els responsables de la companyia subcontractada per la plataforma neguen el contingut violent
BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Uns moderadors que van treballar per Majorel SP Solutions, S.A.U., empresa amb seu a Barcelona dedicada a moderar i filtrar continguts de la plataforma TikTok, han assegurat a preguntes d'Europa Press que revisaven continguts violents, com "decapitacions o mutilacions".
Així ho ha relatat una extreballadora que sosté que, malgrat que no passés diàriament, sí que es donava amb prou freqüència com perquè l'afectés emocionalment: "De vegades, ens trobàvem amb vídeos en els quals es mostraven escenes molt violentes, com ara decapitacions o mutilacions mentre les víctimes continuaven amb vida".
Tres dels responsables de l'empresa que van declarar dilluns passat al jutjat d'instrucció 9 de Barcelona van negar que els treballadors revisessin continguts audiovisuals "altament pertorbadors" i que si ho feien era de manera residual, segons va explicar l'advocat Francesc Feliu, representant legal de la querellant, després de la compareixença.
Aquesta extreballadora coincideix que no va ser de manera contínua, però sosté que sí que van estar exposats a continguts de violència explícita, especialment durant períodes de conflictes armats o guerres, quan "arribava contingut especialment dur".
La seva versió encaixa amb la d'una altra extreballadora, també consultada per Europa Press, que explica que va veure decapitacions i vídeos de cáracter sexual, tot i que no de manera excessiva, perquè el gruix del contingut que visionaven era musical i que per això no considera que l'hagi afectat psicològicament: "Es colava algun vídeo, però en general no eren vídeos durs".
"PODÍEM PARAR"
No obstant això, la primera de les extreballadores difereix de la versió de la querellant, que va al·legar que només podien parar 5 minuts cada hora, sense la possibilitat d'un descans extra si resultava impactada, i que havien de visualitzar íntegrament els continguts, d'entre 1 i 4 minuts: "Podíem parar i fins i tot no moderar fins al final i hi havia psicòlegs amb els quals podíem parlar en qualsevol moment. En això no em puc queixar".
Sobre com es distribuïa la feina, assenyala que a la seu de Majorel a Barcelona hi havia dos departaments i que alguns treballadors estaven més exposats que d'altres als continguts de violència esplícita: els que hi havia a TikTok1 veien "els més perillosos i violents", que no arribaven a TikTok2 perquè ja havien estat revisats.
"VAIG HAVER DE VEURE IMATGES HORRIBLES"
La mateixa extreballadora sosté que, en un moment de la seva vida en el qual estava amb pocs ànims per una qüestió personal va esclatar un conflicte armat i els continguts que va haver de revisar la van afectar especialment: "Vaig haver de veure imatges horribles que em van impactar molt".
A causa d'aquesta situació, assegura que va caure en una depressió però malgrat tot va continuar treballant i no es va sentir recolzada ni per l'empresa ni pels seus propis companys: "Em sentia completament sola, deprimida i sense ajuda".
QUERELLA D'UNA TREBALLADORA
La investigació va començar quan una treballadora va presentar una querella contra 4 dels responsables d'aquesta empresa per delictes contra els treballadors, contra la integritat moral i per lesions greus per imprudència, en al·legar que la companyia imposava als empleats unes "condicions laborals absolutament inhumanes" i inaguantables per a qualsevol ésser humà.
En la querella figuren com a responsables civils subsidiaris les empreses Majorel, Tiktok Technology Limited i la seva filial Tiktok Information Technologies Spain.
La dona sosté que quan va començar a treballar a l'empresa el 2019 va ser contractada com a "teleoperadora", que no va rebre formació a nivell preventiu sobre els riscos psicosocials inherents al lloc que exerciria i que no se li va indicar que havia de visualitzar continguts summament violents.
De fet, sosté que la companyia "minimitzava" aquest detall tant en les entrevistes de feina com en les sessions d'entrenament que feien un cop contractats.
Al·lega que revisaven fins a 1.200 vídeos al dia, entre els quals hi havia material "altament sensible i pertorbador" com vídeos d'assassinats, decapitacions, esquarteraments, violacions, zoofília, pornografia infantil, abusos a menors, desmembraments, suïcidis en directe, tortures i terrorisme.
La treballadora va agafar la baixa per incapacitat temporal el 2023 després de no aguantar més "l'exposició a aquest contingut altament sensible per haver desenvolupat un trastorn mental" i aquell mateix any va presentar diverses denúncies a Inspecció de Treball i a la Seguretat Social de Barcelona per donar a conèixer les condicions dels moderadors.
Això va donar motiu a un acta d'Inspecció de Treball el 2024 que concloïa que existeix un causa-efecte entre l'omissió de mesures de prevenció i les seqüeles psíquiques patides per la treballadora.
Sosté que l'empresa no va adoptar mesures tècniques o organitzatives per reduir l'impacte de l'exposició, com filtres visuals o distribució equilibrada del contingut sensible i que "no va prendre les mesures per protegir la seguretat i salut de la treballadora dels riscos psicosocials inherents a la seva tasca".
En preguntar a una de les exempleades si tornaria a treballar com a moderadora, indica que amb la mateixa companyia, mai: "A parer meu, és una empresa sense escrúpols".