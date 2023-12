Els mitjans d'informació agrupats en AMI demanden META per competència deslleial i reclamen més de 550 milions

Més de 83 mitjans d'espanyols denuncien que el 100% d'ingressos per venda de publicitat segmentada de META s'han obtingut de "forma il·legítima"



MADRID, 4 des. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) ha presentat una demanda, en representació de 83 mitjans d'informació espanyols, contra META pel seu "continuat sistemàtic i massiu incompliment de la normativa europea de protecció de dades", en el període transcorregut entre el 25 de maig de 2018 i fins a, almenys, el 31 de juliol de 2023. Reclamen més de 550 milions.

Així ho ha donat a conèixer aquest dilluns l'associació, que ha afegit que, segons es desprèn de les diferents resolucions de les autoritats europees competents en matèria de protecció de dades, "META ha incomplit de forma reiterada la legislació comunitària de protecció de dades, ignorant el requeriment normatiu que els ciutadans han de consentir la utilització de les seves dades pel perfilat de publicitat".

Al parer dels demandants, el comportament de META "determina que el cent per cent dels ingressos del gegant tecnològic derivats de la venda de publicitat segmentada han estat obtinguts de forma il·legítima".

"La utilització sistemàtica i massiva de dades personals dels usuaris de les plataformes de META, rastrejats sense el seu consentiment en tota la seva navegació digital, haurien permès a la companyia americana oferir al mercat la venda d'espais publicitaris a partir d'un avantatge competitiu il·legítimament obtinguda", ha afegit.

En aquest escenari, AMI ha detallat que la direcció de l'acció desenvolupada pels mitjans espanyols ha estat encomanada al despatx d'advocats dirigit pel catedràtic de Dret Processal Nicolás González-Cuéllar.

El president d'AMI, José Joly Martínez de Salazar, ha destacat "la importància d'aquesta acció sense precedents, que posa de manifest com el gegant tecnològic ha construït la seva posició de domini al mercat de la publicitat menyspreant la normativa concebuda per protegir el dret fonamental a la intimitat dels ciutadans europeus, i generant un perjudici evident per als mitjans d'informació espanyols fins al punt de posar en risc la seva sostenibilitat".

El president de mitjans d'informació espanyols ha ressaltat que "comportaments com els desenvolupats per META posen en perill la sostenibilitat dels mitjans d'informació, fonamentals per a la qualitat democràtica d'un país".

Així mateix, el president de l'AMI ha ressaltat que, segons dades publicades recentment pel Ministeri d'Economia, "els mitjans d'informació són el segon sector més digitalitzat de l'economia espanyola, només superats per les pròpies companyies tecnològiques". "Aquestes dades certifiquen que els mitjans d'informació són pioners en digitalització a Espanya i que obtenen un posicionament excel·lent en l'àmbit digital fruit de la seva innovació constant i del seu esforç inversor, malgrat que el domini de l'ecosistema digital per les grans plataformes impedeix als mitjans obtenir una justa monetización", ha afegit.

Des de l'Associació de Mitjans d'Informació es fa una crida als anunciants del sector públic i privat perquè "confiïn les seves campanyes de publicitat a mitjans segurs, fiables, i responsables, respectuosos amb els drets dels ciutadans i que apostin per fomentar la qualitat democràtica d'Espanya, tot això en coherència amb les seves polítiques en matèria d'ESG".