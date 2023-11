Els ministres del Govern central de Sánchez reben aquest dimarts les carteres amb les seves noves competències

MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

Els ministres anunciats pel president del Govern central, Pedro Sánchez, rebran aquest dimarts 21 de novembre les noves competències de les seves carteres de mans dels seus antecessors, seguint l'habitual acte simbòlic que es desenvolupa a l'inici dels Executius i una vegada hagin jurat o promès el seu càrrec davant el Rei Felip VI al palau de La Zarzuela.

En concret, el fins ara ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, rebrà la cartera de Justícia de mà de la ministra sortint Pilar Llop a les 12.00 hores al Palau del Parcent, segons ha informat Justícia. Posteriorment, traspassa la cartera de Memòria Democràtica al nou ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en un acte a la seu de la Delegació de Govern de Madrid que comptarà a més amb Isabel Rodríguez.

Després de l'anunci d'aquest dilluns, Bolaños es converteix en 'superministre' en assumir també la cartera de Justícia en plena protesta judicial, un Ministeri del qual no és del tot aliè perquè ha estat al capdavant de les principals negociacions que afecten a aquest departament, com la darrera temptativa de renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i la consumada renovació parcial del Tribunal Constitucional (TC).

Per la seva banda, la ministra Pilar Alegria rebrà la cartera d'Esport de mans de Miquel Iceta i la el títol de Portaveu del Govern espanyol de mans de la ministra Isabel Rodríguez, en un acte que tindrà lloc a les 12.30 hores en el hall del Ministeri d'Educació.

D'aquesta manera, Alegria mantindrà la cartera d'Educació i Formació Professional en la nova legislatura i, a més, absorbirà la competència d'Esports que abans estava al Ministeri de Cultura. Així mateix, ha estat premiada pel president del Govern central, Pedro Sánchez, encarregant-li ser Portaveu de l'Executiu.

Mitja hora més tard, a les 13.00 hores, la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, rebrà la cartera d'Universitats de mans del fins ara ministre Joan Subirats, en un acte que tindrà lloc al saló d'actes del Ministeri.

La socialista Morant continuarà al nou Govern de Pedro Sánchez com a ministra de Ciència i Innovació i assumirà a més la cartera d'Universitats, fins ara en mans de la quota d'Unides Podem. Rebrà les seves noves competències en un acte al costat del ministre sortint, Joan Subirats. Tots dos departaments porten separats gairebé quatre anys, des que Manuel Castells es fes càrrec del Ministeri d'Universitats el gener de 2020.

No obstant això, a excepció d'aquests últims quatre anys, el Ministeri d'Universitats no ha existit en les últimes dècades, ja que va desaparèixer el 1981 i, des de llavors, hi havia estat integrat en Educació o Ciència.

També aquest dimarts, el fins ara ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, traspassarà les seves competències a Elma Saiz, en un acte que se celebrarà al saló d'actes del Ministeri a les 12.15 hores.

A més, la nova ministra d'Igualtat, la socialista Ana Redondo, rebrà la cartera d'aquest Departament de mans d'Irene Montero, que surt de l'Executiu en la nova legislatura, en un acte que se celebrarà a les 11.30 al Ministeri.

Per la seva banda, el nou ministre de Cultura, Ernest Urtasun, acudirà a la 13.30 al saló d'actes del Ministeri de Cultura i Esport per participar en l'acte simbòlic del traspàs de cartera al costat del ministre sortint, Miquel Iceta.

El Ministeri de Cultura comptarà amb una secretaria d'Estat cinc anys després que Fernando Benzo --sota el mandat del PP-- ocupés aquest departament per última vegada.

La Secretaria d'Estat cultural va tenir el seu protagonisme en l'última legislatura del PP, ja que el ministeri en el qual s'englobava Cultura compartia departament amb Educació i Esport. En aquest tram de 2011 a 2018 van ocupar el lloc José María Lassalle i Fernando Benzo.

Amb l'arribada del PSOE al Govern espanyol, ha estat el Ministeri de Cultura i Esport el que assumia aquestes funcions. A més, el departament d'Urtasun comptarà amb tres direccions generals: una dedicada al Llibre, còmic i la lectura, una altra d'Indústries culturals i propietat intel·lectual i una altra de Patrimoni cultural i Belles arts.

Per la seva banda, la fins ara ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, i el ministre de Consum, Alberto Garzón, traspassaran aquest dimarts la seva cartera al nou ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, i a la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, en un acte que tindrà lloc a les 12.45 hores al Ministeri de Drets Socials.

En el nou organigrama, el Ministeri de Drets Socials tindrà el seu secretari d'Estat de Drets Socials i Agenda 2030, mentre que Consum, que en l'anterior mandat va ser elevat a rang de Ministeri sota la direcció d'Alberto Garzón, queda rebaixada a secretaria general.

D'altra banda, aquest departament comptarà amb quatre direccions generals: Família i Serveis socials, Discapacitat, Agenda 2030 i Drets dels animals, als quals se suma l'Institut de Persones Grans i Serveis Socials (IMSERSO).

D'igual forma, la nova cartera de Joventut i Infància, que ostentarà la portaveu d'IU, Sira Rego, també disposarà d'una secretaria d'Estat homònima, a més d'una direcció general d'Infància i l'Institut de la Joventut.

Respecte a Sanitat, José Manuel Miñones traspassarà les competències a la nova ministra del rang, la líder de Més Madrid, Mónica García, a les 12.15 hores a la seu del Ministeri

MINISTERIS ECONÒMICS

També el fins ara ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, deixarà aquest lloc per assumir la cartera de Transformació Digital de mans de Nadia Calviño al saló d'actes del Ministeri a les 11.15 hores.

Així, Calviño, per la seva banda, continua al capdavant de la vicepresidència primera i Economia assumint també les carteres de Comerç i Empresa que li traspassarà Héctor Gómez a les 11.45 hores, qui també lliurarà les competències d'Indústria a l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu (12.00 hores).

També la ministra Raquel Sánchez cedirà les seves carteres al nou ministre de Transports, Óscar Puente, i a la nova ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en un acte que començarà les 11.00 hores a la seu ministerial.

Així mateix, la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, manté els seus càrrecs i prendrà possessió aquest dimarts a les 11.00 hores a la seu del Ministeri.