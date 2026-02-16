Els ministres de Finances de l'eurozona advoquen per reforçar el paper internacional de la moneda única

ALEXANDROS MICHAILIDIS / EUROPEAN COUNCIL
BRUSSEL·LES 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Els ministres d'Economia i Finances de l'eurozona (Eurogrup) han debatut aquest dilluns com enfortir la posició internacional de l'euro i avançar cap a una "sobirania monetària europea", en un context global marcat per la pressió sobre el dòlar i els reptes econòmics de l'eurozona.
"És existencial per a nosaltres salvaguardar el paper internacional de l'euro, ja que és fonamental per a la sobirania monetària de la UE", ha afirmat el president de l'Eurogrup i ministre de Finances grec, Kyriakos Pierrakakis.
El responsable hel·lè ha advertit que, "a la llum dels recents esdeveniments internacionals", existeix el "risc que el sistema financer i monetari global estigui sent utilitzat com a eina política", la qual cosa obliga a la Unió a reforçar la seva autonomia econòmica i la seva capacitat d'actuació.
Per a això, el seu homòleg alemany, Lars Klingbeil, considera que l'euro ha de consolidar-se com "un refugi segur" per a les inversions de capital de tot el món, reforçant així l'atractiu de la moneda única en el sistema financer internacional.
"Els inversors internacionals volen diversificar, busquen vincles amb Europa", ha afegit el titular alemany, qui, juntament amb el ministre francès, ha subratllat la necessitat d'avançar amb major rapidesa cap a una UE "més forta, més competitiva i més independent", capaç de respondre als desafiaments globals amb major agilitat.
AMPLI CONSENS PER POTENCIAR LA MONEDA ÚNICA
En la mateixa línia, el comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, ha assegurat que reforçar el paper internacional de l'euro pot convertir-se en una "pedra angular" de l'estratègia europea de reducció de riscos i contribuir a garantir l'estabilitat econòmica i financera.
Segons ha explicat, un major ús global de la moneda única podria reduir els costos de finançament, protegir a empreses europees enfront de la volatilitat canviària i reforçar la competitivitat del bloc.
El responsable comunitari ha assenyalat que existeix "un ampli consens" entre els titulars del ram per integrar aquesta dimensió internacional en les prioritats econòmiques en curs, especialment en el desenvolupament de la Unió d'Estalvis i Inversions, l'aprofundiment del Mercat Únic i l'avanç de l'euro digital.
"En termes generals, jo diria que hi ha un ampli consens entre els ministres per considerar i explorar aquestes diferents opcions. Va ser un compromís positiu, i construirem sobre certs punts", ha recalcat.
GESTIÓ DELS DESEQUILIBRIS MACROECONÒMICS
Durant la trobada, els ministres han abordat també el repunt dels desequilibris macroeconòmics globals que, segons ha advertit l'Executiu comunitari, "plantegen riscos reals", tant per l'augment de les tensions comercials com per les seves possibles implicacions macroeconòmiques i financeres.
En aquest sentit, el comissari d'Economia ha defensat que l'eurozona ha d'articular una posició comuna que li permeti intervenir amb major coherència en els debats oberts en el G7 i el G20 sobre de la seva gestió i les possibles solucions.
En referència a aquest assumpte, Pierrakakis ha insistit que el fenomen ha d'analitzar-se des d'una perspectiva àmplia i no limitar-se a fluxos comercials concrets, en tractar-se d'un entramat més complex d'interdependències econòmiques i financeres.
Així mateix, l'Eurogrup ha recolzat el projecte de recomanació sobre la política econòmica de la zona euro per 2026, que seguirà ara la seva tramitació formal en el Consell abans de la seva adopció definitiva després de la reunió dels líders al març, i que insta a preservar la sostenibilitat fiscal i a reorientar les prioritats pressupostàries per atendre noves exigències estratègiques.