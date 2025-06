Els micropobles reclamen una "mirada rural" en la llei de comerç i centres multiserveis

Oriol Serrà sosté que és una iniciativa que ha estat positiva a Terol

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El vicepresident de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Sant Miquel de Campmajor (Girona), Oriol Serrà, ha reclamat una "mirada rural" en la modificació de la llei de comerç, fires i mercats de Catalunya, a més d'ajuts per impulsar centres multiserveis als municipis rurals.

En unes declaracions a Europa Press després de la seva compareixença al Parlament durant la ponència del projecte de llei de modificació de la norma, ha sostingut que fins ara "no ha estat reflectit el món rural" ni les entitats que el representen en la nova redacció de la norma, cosa que veu imprescindible per garantir l'equilibri territorial i evitar la desertització del món rural.

"És molt important que la llei contempli unes especificacions per a aquests municipis per garantir el futur del comerç als micropobles", ha expressat, i ha assenyalat que l'experiència de les botigues multiservei ha estat una experiència positiva a Terol, per exemple.

Són espais que combinen diferents tipus de comerç, com botigues amb bar, i amb serveis de paqueteria, informació ciutadana o turística o d'altres, ha explicat, però que són, a més, un espai de socialització.

"Als micropobles és el que comportaven antigament les botigues, i el seu tancament el que ha provocat és que, a més de faltar aquesta sociabilització, cada vegada sigui més difícil muntar un establiment tan sols dedicat a una cosa", ha valorat.

37,4% SENSE BOTIGUES

El 37,4% dels micropobles catalans no tenen cap comerç, segons dades del Departament d'Empresa i Treball, el qual es concentra, asseguren, a les comarques d'interior i de muntanya, que són les que tenen una densitat de població inferior.

Per això, ha reclamat, en vista de la dificultat de trobar locals privats on instal·lar-los, intervenir i fer multicomerços en espais públics, tot i que siguin de gestió privada, o donar ajuts locals privats que ja puguin existir.

"Proposem tres línies de suport que el Govern hauria d'impulsar: l'Ajuntament, el privat, i un eix transversal perquè els diferents multiserveis de Catalunya puguin crear xarxa", ha afirmat.

ESTATUT MUNICIPIS RURALS

Sobre l'estat de la tramitació de la llei de l'Estatut dels municipis rurals, ha considerat positiu el consens amb el qual compta després d'haver decaigut la tramitació en l'anterior legislatura per l'avançament electoral, i ha augurat que pot arribar al ple del Parlament abans de l'estiu.

"El que es demanava és que, sobretot, no s'alterés de manera substancial la llei, i així està passant. Les esmenes que s'han fet o milloren jurídicament o milloren a partir de coses que se'ns podrien haver passat, però en cap cas modifiquen els pactes", ha conclòs.