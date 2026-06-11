Els metges del nadó maltractat a Barcelona diuen que no havien vist "mai" lesions tan greus

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Tenia una fractura al fèmur que suposava "un risc vital"
BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -
Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó de 6 setmanes, els pares del qual investiguen com a presumptes autors de lesions greus i agressió sexual amb penetració, han assegurat que "en la seva carrera no havien vist mai" unes lesions com les que tenia a la zona anal, segons han explicat fonts judicials a Europa Press.
Ho han relatat aquest dijous davant el jutge de Violència sobre la Infància i l'Adolescència de Barcelona un cirurgià i la responsable de l'equip de maltractament infantil de l'àrea de pediatria del centre hospitalari, que han afirmat que, a més d'una exploració, van confirmar la gravetat de les lesions amb una ressonància magnètica.
Tots dos han recordat que el 16 de març, quan el nadó va ingressar a l'hospital amb diverses lesions, no van poder detectar unes de les que consideren més greus, les de l'anus, perquè també presentava una fractura al fèmur, que suposava "un risc vital", i que impedia que li poguessin obrir les cames per explorar la zona anal pel risc que l'os li seccionés una artèria.
Sobre les lesions a l'anus, els metges veuen "impossible" que siguin compatibles amb l'expulsió natural de la femta o amb una estimulació anal per ajudar el nadó a defecar, segons les mateixes fonts.
Tenia altres lesions a més d'aquesta i la fractura del fèmur, que els metges consideren d'origen traumàtic i no accidental, compatible amb un maltractament, i que potser va ser causada per un gest d'"estirar i retorçar".
En concret hi havia dues fractures més a tots dos fèmurs i a les costelles, a banda de lesions cerebrals, compatibles totes elles amb una sacsejada, i un hematoma a la galta, que els doctors diuen que "no és compatible amb un pessic".
Sobre uns hematomes a la zona genital, que la defensa atribueix a la col·locació en un altre centre hospitalari d'una bossa per orinar, els metges descarten aquesta possibilitat.
DEMANARAN QUE DECLARIN
Les defenses demanaran que tots dos investigats tornin a declarar i, en el cas de l'advocada del pare --en presó provisional sense fiança--, tornarà a demanar la seva llibertat un cop hagin comparegut els testimonis previstos aquest divendres.
Considera que quan hagin declarat els pares, germans, cunyats i un cosí dels pares, ja no hi ha risc que l'investigat pugui influir en el seu relat.