Els membres de Global Sumud Flotilla critiquen que "els governs han fallat" a Gaza i criden a actuar ja

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -
Els membres de Global Sumud Flotilla (GSF) han criticat que "els governs han fallat" a Gaza i han fet una crida a actuar de forma immediata.
Ho han dit aquest diumenge en una roda de premsa prèvia a la sortida de la flotilla del port de Barcelona en direcció a Gaza per fer arribar ajuda humanitària i impulsar la reconstrucció de la zona amb el poble palestí.
Una delegació catalana de 40 persones partirà amb la flotilla, el trajecte de la qual dependrà de les condicions meteorològiques pel que atracarà en un altre port de Barcelona; en representació dels tripulants han intervingut membres del comitè directiu de GSF.
La refugiada Susan Abdellah ha explicat la seva experiència, que ha qualificat d'infern: "Quan creus que hi ha pau, mai hi ha pau. Has de deixar la teva casa, tota la teva vida. Què et portes amb tu?".
Per la seva banda, Sümeyra Akdeniz Ordu ha criticat que el poble de Gaza "ha estat depurat i esborrat en l'ampli sentit de la paraula, cal dir-ho alt i clar, és un genocidi", mentre que els estats i les institucions han fallat".
Muhammad Nadir Al-Nuri ha fet una crida a "els líders del món a fer més del que fan, han de fer el correcte i fer-ho ara", i ha destacat la falta d'accés a la sanitat i a l'educació del poble de Gaza.
SENSE ANESTÈSIA
Aziz Rhali s'ha referit a la falta d'assistència sanitària i al desabastiment dels hospitals: "Hi ha estoc zero d'anestèsia: com anem a operar als nens?".
En la mateixa línia, Maimon Herawati ha dit que "els governs han fallat" perquè s'ha normalitzat un genocidi, i per això s'embarcarà en la flotilla, perquè en la seva opinió, és temps d'actuar i de fer-ho ja.
La directora de Greenpeace a Espanya, Eva Saldaña, ha assegurat que és una "obligació moral sumar-se a la flotilla" i que la pau no és un luxe, sinó un dret, al mateix temps que ha subratllat que la lluita climàtica suposa rebutjar la maquinària de guerra i que el silenci no és neutral.
LÍBAN
Saif Abukeshek ha recordat els 5.000 morts en un dia en el Líban en el marc de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran: "Ens hem de mobilitzar tots els dies, en tots els racons del món, és un deure moral, perquè els governs han fallat".
Thiago Àvila ha qualificat de "històric" el dia d'avui perquè s'han mobilitzat més vaixells que en la missió d'agost de 2025, amb 70 vaixells d'altres països amb més de 1.000 persones a bord, i ha reconegut que els tripulants assumiran riscos, "però el poble palestí porta 80 anys en perill".
ÒSCAR CAMPS
Per la seva banda, el director d'Open Arms, Òscar Camps, ha instat als europeus a reflexionar sobre els drets humans: "Són la millor idea que hem tingut la humanitat, també la més incòmoda. Van néixer de la vergonya de la guerra i ara tornem a fer-ho, però ara ocorre a Gaza".
Camps ha dit que la Declaració de Drets Humans s'ha convertit en una peça de museu: "La visitem de tant en tant, ens emocionem i ens anem sense llegir-la sencera".
La portaveu de GSF, Maria Serra, ha assegurat que "Barcelona es bolca de nou a Gaza" amb la flotilla i per assegurar la ruptura de relacions amb Israel.