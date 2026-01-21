Els maquinistes convoquen una vaga el 9, 10 i 11 de febrer per exigir mesures de seguretat ferroviària

La vaga afectarà tots els maquinistes de les diferents empreses del sector, que seran cridats a secundar les aturades
El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) ha convocat una vaga sectorial de tres dies, el 9, 10 i 11 de febrer, amb la finalitat de reclamar mesures que garanteixin la seguretat ferroviària després dels accidents d'Adamuz (Còrdova) i Gelida (Barcelona), que s'han saldat amb la vida de nombroses persones, entre les quals "tres maquinistes".
Segons han informat en un comunicat, la vaga es convoca en considerar que és "l'única via legal que s'ha deixat als treballadors per reivindicar la recuperació dels estàndards de seguretat del sistema ferroviari i, amb això, garantir la integritat dels professionals i els usuaris del ferrocarril".
A més a més, el sindicat ha afirmat que han iniciat tots els processos legals corresponents per tramitar la vaga en les diferents empreses que componen el sector ferroviari.