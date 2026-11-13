Actualitzat 13/11/2026 18:11

Els maquinistes acorden amb Renfe no estar obligats a començar la jornada laboral a Sants

Archivo - Viatgers a l'andana d'Estació de Sants de Barcelona
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

Rodalies i els maquinistes han arribat a un acord durant la reunió del comitè d'empresa d'aquest divendres per tornar als horaris anteriors a l'1 de novembre i evitar que els conductors hagin de sortir obligatòriament des d'Estació de Sants (Barcelona) a l'inici de la jornada laboral.

Segons han confirmat fonts de Renfe a Europa Press, ara els trens podran tornar a sortir de capçaleres com Mataró o Granollers, entre d'altres.

L'1 de novembre, el sindicat Semaf va trencar els acords sobre horaris i torns, fet que va obligar Renfe a reprendre el sistema base pel qual tots els maquinistes han de començar la jornada de treball a Sants.

Al llarg del cap de setmana, es reprendrà el sistema previ, tot i que Rodalies apunta que pot ser que encara hi hagi afectacions dissabte a primera hora.

La companyia celebra l'acord assolit aquest divendres i el retorn als horaris anteriors.

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