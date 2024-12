Els locals d'oci nocturn catalans podran ampliar l'horari a partir de dissabte per Nadal

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -

Els locals de restauració i d'oci nocturn catalans podran ampliar l'horari a partir d'aquest dissabte i fins al 6 de gener per les festes de Nadal, segons ha informat la patronal Fecasarm en un comunicat aquest divendres.

L'horari de Nadal contempla una ampliació horària de 30 minuts per a les activitats de bar, restaurant i sales i cafès de concert, a més de 45 minuts per als locals amb llicència de discoteca, sala de festes i sala de ball.

Per a la revetlla de Cap d'any l'ampliació és de 60 minuts per a les activitats del primer grup i de 90 minuts per a les discoteques, sales de festa i sales de ball, que podran allargar la festa fins les 7.30 hores de la matinada de l'1 de gener.