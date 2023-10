Els líders de la UE renuncien a esmentar la migració en la Declaració de Granada pel veto d'Hongria i Polònia

BRUSSEL·LES, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

Els líders de la Unió Europea (UE) han renunciat aquest divendres a esmentar de manera expressa la política migratòria comuna per salvar la Declaració de Granada del veto d'Hongria i Polònia, que han frenat el text durant hores en un intent d'imposar als 27 el compromís que les decisions sobre migració i asil es prenguin per unanimitat --en comptes de la majoria qualificada actual--, la qual cosa a la pràctica atorgaria poder de veto en les negociacions del Pacte Migratori i d'Asil.

"La part de la migració no s'ha pogut aprovar perquè dos estats membres no hi estan d'acord", ha anunciat el primer ministre de Portugal, António Costa, en una roda de premsa al final de la cimera informal de caps d'estat i de govern de la UE a la ciutat andalusa.

A canvi, segons han informat fonts europees, el paràgraf sobre migració que s'ha retirat del document validat a 27 es publicarà com un "comunicat del president del Consell Europeu", Charles Michel, per rebaixar-ne així el pes polític.

El president de França, Emmanuel Macron, ha explicat a la premsa que ha estat el "desacord de diversos estats membres", en referència a Hongria i Polònia, la raó del bloqueig de la Declaració de Granada que les delegacions havien negociat els darrers dies.

El primer ministre de Luxemburg, Xavier Bettel, ha dit a la premsa que l'adopció d'una declaració per marcar la cita a Granada "no era una prioritat" per als mandataris pel que fa a la qüestió de fons migratòria.

Igual que Bettel i Macron, altres socis com els mandataris de Finlàndia, Grècia i Bèlgica han abandonat la cimera abans que conclogués, sense esperar que el debat sobre la migració acabés i s'aclarís el format final del text.