Els intercanviadors de bateries d'Acciona per a vehicles Silence tindran 100 estacions

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

La xarxa d'intercanviadors de bateries d'Acciona per a vehicles de la marca Silence tindrà abans de finals d'any 100 estacions de recàrrega repartides per les principals ciutats espanyoles, amb més de 1.000 punts d'intercanvi.

L'acceleració del desplegament de les 'battery station' per als Silence "obeeix a la posició de lideratge de la marca a Espanya, per quart any consecutiu", informa l'empresa aquest dilluns en un comunicat.

Barcelona, amb nou punts de recàrrega, i Madrid, amb vuit, són les ciutats que ara tenen més estacions en servei, seguides per Bilbao, Las Palmas de Gran Canària, Santa Cruz de Tenerife, València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Múrcia, Palma, Alacant i Vigo.