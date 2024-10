Els Inspectors d'Hisenda consideren una "barbaritat" l'acord de finançament PSC-ERC

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Associació d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat ha assegurat aquest dimecres que l'acord per un finançament singular per a Catalunya "suposa una barbaritat perquè destrossa el sistema tributari i fragmenta l'Agència Tributària".

Ho ha dit en un comunicat, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi manifestat que la consellera d'Economia, Alícia Romero, ja treballa per "multiplicar per quatre" els recursos per a l'Agència Tributària de Catalunya.

"Una autèntica barbaritat, amb unes conseqüències molt greus en l'aplicació del sistema tributari i en la lluita contra el frau fiscal", i ha assegurat que, segons alguns experts, perquè l'Agència Tributària catalana gestioni els impostos caldria --textualment-- reformar algunes lleis.