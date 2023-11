Els ingressos nets necessaris per llogar un habitatge són un 46% més alts que per comprar-lo, segons Idealista

Barcelona és la ciutat on calen més ingressos per llogar i Palma en el cas de comprar



MADRID, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

Els ingressos familiars nets necessaris per llogar un habitatge són un 46% més alts que els que es necessiten per comprar-lo, segons ha revelat un estudi d'Idealista.

Així, de l'informe es conclou que els ingressos necessaris per llogar un habitatge de dos dormitoris i no superar el llindar del 30% dels ingressos que es recomana se situa en els 31.550 euros nets anuals, un 46% més que el que cal per a la quota hipotecària en el cas de comprar el mateix habitatge, que se situa en 21.561 euros nets, a la qual cosa caldria afegir uns estalvis mínims de 43.467 euros.

Entre els grans mercats, València és el que registra una diferència més gran entre els ingressos nets necessaris per al lloguer i la compra, ja que se situa en el 56%. La segueixen Barcelona (39%), Sevilla (33%), Bilbao (32%), Madrid (24%) i Màlaga (15%).

A Sant Sebastià i Palma la renda familiar imprescindible per llogar és més baixa que per a la compra: a Sant Sebastià és un 12% més baixa, i a Palma un 10%. L'única ciutat on es repeteix aquest fenomen és Granada (-3%).

La distància més important es dona a la ciutat de Huelva, on la diferència és del 81%. A continuació hi ha Lleida (77%), Jaén (71%) i Múrcia (66%).

INGRESSOS NECESSARIS PER COMPRAR I LLOGAR PER PROVÍNCIES

Barcelona és la ciutat on s'exigeixen uns ingressos nets més elevats per accedir a un habitatge arrendat: 59.125 euros nets. A la banda oposada està Ciudad Real, amb 17.840 euros nets d'ingressos per llogar un habitatge de dos dormitoris.

Pel que fa als ingressos necessaris per comprar, sense incloure els estalvis necessaris per fer front al 20% d'entrada i el 10% de despeses, Palma és la ciutat més cara, amb 56.652 euros nets. Per la banda contrària, la més barata és Jaén, amb 11.873 euros.

L'ESTALVI NECESSARI MÉS ALT PER COMPRAR ES DONA A PALMA

La ciutat on la quantitat d'estalvi que cal aportar és més alta és Palma, ja que arriba als 114.211 euros per a un habitatge de dues habitacions, seguida per Sant Sebastià amb 108.817 euros. Per sota dels 100.000 euros d'estalvi hi ha les ciutats de Barcelona (85.595 euros), Madrid (82.951 euros) i Màlaga (65.124 euros).

Per la seva banda, Jaén és la ciutat on calen menys estalvis (23.936 euros), seguida per Huelva (25.501 euros) i Palència (26.309 euros).

"Aquest informe torna a manifestar el pervers efecte de la llei d'habitatge al mercat immobiliari que, en reduir l'oferta del lloguer, ha dificultat l'accés a l'habitatge no només en lloguer sinó també en venda", ha assenyalat el portaveu d'Idealista, Francisco Iñareta.