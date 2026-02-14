Els informes encarregats per la Generalitat avalen prohibir la compra especulativa d'habitatge

DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Arxiu
Els juristes Pablo Feu, Fuensanta Alcalá, Jaime Palomera i Carles Viver veuen viable la iniciativa
BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -
Els informes encarregats per la Generalitat als juristes Pablo Feu, Fuensanta Alcalá, Jaime Palomera i l'exmagistrat del Tribunal Constitucional (TC) Carles Viver i Pi-Sunyer, avalen prohibir la compra especulativa d'habitatge.
Així consta en els textos, publicats aquest dissabte al matí i consultats per Europa Press, en els quals els quatre experts consultats pel Govern veuen viable des del punt de vista jurídic limitar la compra d'habitatge, una condició 'sine qua non' dels Comuns per aprovar els Pressupostos de 2026.
En els informes, els experts analitzen la situació del mercat immobiliari i els possibles impactes d'una llei que limiti la compra a l'habitatge a l'ús habitual de la persona adquirent, així com exemples de llocs on s'han implementat iniciatives en aquest sentit, i conclouen que la proposta de llei "resulta jurídicament viable" dins del marc constitucional.
CCAA "CONSTITUCIONALMENT LEGITIMADES"
Viver i Pi-Sunyer assenyala que la Constitució preveu "dues fonts constitucions que legitimen als legisladors a establir limitacions als drets de propietat privada en la matèria d'habitatge", en els articles 33.3 i 47, sobre el dret de propietat i el dret a la propietat en matèria d'habitatge específicament.
Després de la seva anàlisi jurídica, l'exmagistrat conclou que "les comunitats autònomes estan constitucionalment legitimades per establir limitacions als drets de propietat privada utilitzant només normes, enfocaments i instruments propis del dret administratiu per regular no només relacions entre particulars i administracions, sinó també entre particulars".
CAUSA "OBJECTIVA"
L'advocat Pablo Feu conclou en el seu informe que "existeix una causa objectiva d'urgent i extrema dificultat" d'accés a un habitatge digne relacionat directament amb un comportament especulatiu del mercat immobiliari, fet que justifica la regulació del sòl emparada també en l'article 47 de la Constitució.
Feu veu la intervenció en la compra vàlida i emparada per l'ordenament urbanístic i assenyala que la mesura ha de permetre l'adquisició d'habitatges destinats a segona residència així com tenir caràcter temporal.
"La mesura limitativa amb caràcter temporal és plenament constitucional perquè compleix el requisit d'obeir a una necessitat urgent per evitar la lesió dels interessos generals i perquè no impedeix el normal exercici de les facultats inherents al dret de propietat", ha agregat.
EINA QUE "POT SER" EFECTIVA
Segons l'investigador en l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona (Idra) Jaime Palomera, regular la demanda és una eina "que pot ser més efectiva que confiar només en l'oferta" i afirma que aquestes mesures poden reduir la pressió especulativa, textualment.
A més, veu "justificat" condicionar la compra d'habitatge a l'ús residencial i considera que no és una mesura aïllada sinó una peça més d'una política d'habitatge més ampli.
També la jurista Fuensanta Alcalá conclou que la proposta "resulta jurídicament viable i s'inclou de manera coherent en l'ordenament vigent sense que es desprengui cap vulneració constitucional apreciable".
"La intervenció pública al mercat residencial mitjançant instruments de disciplina urbanística disposa d'un fonament constitucional, estatutari i legal sòlid, ancorat principalment en els articles 47 i 128.1 de la Constitució, l'article 149 de l'Estatut", així com en la Llei de sòl i rehabilitació urbana.